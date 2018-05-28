В Оренбургской области насчитали 11 тысяч алиментщиков

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области насчитало более 11 тысяч человек в регионе, обязанных выплачивать ежемесячные платежи на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили в ведомстве, из-за уклонений от уплаты алиментов вынесено свыше 7 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России. К административной ответственности привлечены 906 должников, к уголовной — порядка 400 алиментщиков.

Стоит отметить, что максимальное наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов — лишение свободы на один год.