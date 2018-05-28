Новости общества

17:14 МСК
Новости раздела
Общество

В Оренбургской области насчитали 11 тысяч алиментщиков

17:06, 28.05.2018
В Оренбургской области насчитали 11 тысяч алиментщиков
Фото: pixabay

Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области насчитало более 11 тысяч человек в регионе, обязанных выплачивать ежемесячные платежи на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили в ведомстве, из-за уклонений от уплаты алиментов вынесено свыше 7 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России. К административной ответственности привлечены 906 должников, к уголовной — порядка 400 алиментщиков.

Стоит отметить, что максимальное наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов — лишение свободы на один год.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты