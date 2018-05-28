В Казани вышел на свободу обвиняемый в поджоге главный юрист «Татсоцбанка»

Фото: Реальное время

По постановлению следователя УВД Казани из СИЗО-2 освобожден начальник правового управления «Татсоцбанка» Артем Ильдеяркин. Следствие считает его организатором поджога автомашины, которой пользовался владелец задолжавшей банку «Галереи вин».

Как выяснило «Реальное время», лишь 16 мая Вахитовский райсуд Казани по ходатайству полиции продлил Ильдеяркину меру пресечения в виде ареста на срок до 19 июня. Однако уже 21 мая следователь собственноручно решил освободить обвиняемого под подписку о невыезде.

Любопытно, что жалоба адвоката на продление ареста Ильдеяркина пока не отозвана, ее рассмотрение намечено в Верховном суде РТ на 29 мая. В ходе прошлой апелляции защита главного юриста ТСБ заявляла о погашении ущерба по уголовному делу. Однако потерпевшие этот факт отрицали.

Как сообщало «Реальное время», в отношении сотрудников того же банка в полицию поданы еще два заявления.