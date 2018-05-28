В Удмуртии вновь отмечены взрывы снарядов возле Пугачево

В воскресенье, 27 мая, на территории бывшего воинского арсенала в селе Пугачево (Удмуртия) вновь взрывались снаряды. Глава Малопургинского района Сергей Юрин рассказал, что отмечены как минимум 3—4 взрыва.

«Там присутствует много наваленных высохших деревьев, которые выгорают внутри, и при интенсивном ветре их снова раздувает. Ближайшие боеприпасы продолжают детонировать. В ближайшие годы это будет продолжаться», — приводит слова чиновника izhlife.ru.

По его словам, на указанной технической территории воинской части после взрывов 2011 года до сих пор остается, по различным оценкам, от 2 до 4 миллионов взрывоопасных предметов.

Юрин подчеркнул, что опасности для населения взрывоопасное соседство не представляет.

Напомним, что в мае на территории арсенала начались взрывы. В результате разгоревшийся пожар тушили 6 дней.