В Удмуртии спустя 6 дней потушили пожар в Пугачево

Пожарные смогли ликвидировать все очаги возгорания на территории бывшей военной части возле поселка Пугачево в Удмуртии. На окончательную ликвидацию потребовалось 6 дней.

«Пожар ликвидирован. Группировка выведена», — приводит «Интерфакс» слова представителя ГУ МЧС по республике.

В тушении пожара участвовали вертолет Ми-8 и самолет Бе-200, а также группировка сил и средств в количестве 223 человек, 50 единиц техники, включая один пожарный поезд, отмечает ТАСС.

Напомним, что 16 мая на территории бывшего военного городка начался пожар. Из-за загоревшейся травы стали разрываться снаряды, которые не были уничтожены на артиллерийском арсенале.