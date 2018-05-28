Дефицит бюджета Саратова вырос до 150 млн рублей

Депутаты Саратовской городской думы приняли поправки в бюджет города на 2019 и 2020 годы.

В рамках внеочередного заседания и.о. председателя городского комитета по финансам Александр Струков предложил увеличить доходы до 13,847 млрд рублей, а расходы — до 13,998 млрд рублей. В итоге дефицит составит 151,1 млн рублей, сообщает «Взгляд-инфо».

Дополнительные средства пойдут на возмещение затрат на перевозку пассажиров СГЭТ (20 млн рублей), обследование несущей конструкции дома № 27 «А» по проспекту Строителей (10 млн), ремонт кровель образовательных учреждений (27,2 млн), оплату командировочных расходов администрации города (500 тысяч), а также на взносы в Союз финансистов России (50 тысяч рублей).

После поправок депутата Дмитрия Кудинова проект решения по бюджету был поддержан.

«Реальное время» рассказывало, что 24 мая депутаты Госсовета РТ утвердили бюджет по итогам 2017 года. Он оказался исполнен с профицитом в 13,1 млрд рублей.