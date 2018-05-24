Госсовет принял законопроект об исполнении бюджета РТ за 2017 год

Депутаты Госсовета на заседании в четверг приняли в трех чтениях законопроект об исполнении бюджета РТ за 2017 год.

Доходы республики в прошлом году составили 244,2 млрд рублей, расходы — 231,8 млрд рублей. Таким образом, бюджет республики впервые за несколько лет исполнен с профицитом в 13,1 млрд рублей.

Подробнее о статьях расходов и доходов бюджета РТ за 2017 год читайте в материале «Реального времени».