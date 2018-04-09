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Правительство РТ включило в инвестмеморандум проекты новых заводов китайской Haier

13:36, 09.04.2018
Правительство РТ включило в инвестмеморандум проекты новых заводов китайской Haier
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Правительство Татарстана внесло изменения в Инвестиционный меморандум РТ. В число проектов вошли «Организация производства стиральных машин» и «проект производства холодильников» от китайской компании Haier.

Согласно документу, в список также попали проект модернизации стекловаренной печи АО «Васильевский стекольный завод», строительство грузового речпорта в Алексеевском районе и база флота «Транснефти» в Камском Устье.

Кроме того, в инвестмеморандум вносится проект организации производства приборов в «Химграде», создание промпарка «Тюлячи», расширение производства «Данафлекс-нано» и разработка месторождения цеолитсодержащих пород в Дрожжановском районе РТ.

Напомним, что в декабре 2017 года кабмин РТ одобрил предложение Haier создать в Набережных Челнах индустриальный парк «Хайер РУС». Строительство второго завода холодильников компания планировала начать в 2021 году.

ОбществоВласть Татарстан
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