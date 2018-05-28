Гидрометцентр РТ предупредил о заморозках на почве и сильном ветре

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на почве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

«Ночью 29 мая 2018 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки на почве до -1°С», — сказано в сообщении.



Кроме того, завтра ночью и днем местами на территории республики ожидается северо-западный ветер порывами до 15—17 м/с.

Сегодня по прогнозу синоптиков в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем возможен дождь, в отдельных районах утром и ночью гроза. Максимальная температура днем по республике составит от +9°С до +14°С.