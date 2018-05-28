Следком подозревает экс-главу нижегородского Арзамаса в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра города Арзамаса Нижегородской области Анатолия Мигунова. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Мигунов, будучи мэром города, в 2005 году в нарушение законодательства издал распоряжение о передаче нежилого помещения дома на Комсомольском бульваре города из общего долевого имущества в муниципальную собственность.

После этого его сдали в аренду с целью пополнения городского бюджета, передает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. В августе 2016 года администрация продала помещение арендатору.

В Следкоме подчеркивают, что сейчас проводится «комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств».