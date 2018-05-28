Росздравнадзор отозвал 145 тысяч упаковок лекарств из Индии

После проверок индийских лекарств Росздавнадзор изъял из обращения около 145 тысяч ампул и таблеток. В нескольких сотнях ампул обнаружили посторонние частицы или превышение показателей токсичности.

Несмотря на это, Минздрав РФ продолжает закупать опасные индийские препараты, передает LIFE.

Напомним, фармкомпании прогнозируют повышение цен на рецептурные лекарства на 11—16%, если безрецептурные препараты разрешат продавать в супермаркетах.