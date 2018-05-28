Польша может инвестировать до $2 млрд на размещение в стране постоянной военной базы США
Польша готова выделить до $2 млрд на создание постоянной военной базы США на территории страны.
Предполагается, что таким образом страна поможет сделать проект по обороне более рентабельным для правительства США и развеять опасения Конгресса касательно подобных вложений, сообщает портал Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши.
Кроме того, в стране планируют построить военные объекты, госпитали и обустроить инфраструктуру для семей военных.
Ранее экс-президент Польши призвал США стрелять по российским истребителям.ПромышленностьОПК
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