Польша может инвестировать до $2 млрд на размещение в стране постоянной военной базы США

Польша готова выделить до $2 млрд на создание постоянной военной базы США на территории страны.

Предполагается, что таким образом страна поможет сделать проект по обороне более рентабельным для правительства США и развеять опасения Конгресса касательно подобных вложений, сообщает портал Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши.

Кроме того, в стране планируют построить военные объекты, госпитали и обустроить инфраструктуру для семей военных.

Ранее экс-президент Польши призвал США стрелять по российским истребителям.