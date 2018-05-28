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Турция может остаться без истребителей пятого поколения F-35

06:28, 28.05.2018
Турция может остаться без истребителей пятого поколения F-35
Фото: ru.m.wikipedia.org / De728631

Турция может остаться без истребителей пятого поколения F-35. США включили соответствующие поправки в вариант редактуры закона о военном бюджете на 2019 год.

Официальной причиной стало задержание в Турции американского гражданина Эндрю Брансона. Мужчина прожил в Турции 23 года, имел там вид на жительство и возглавлял небольшую протестантскую общину в городе Измир, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что власти Турции рассматривают вариант закупки российских истребителей Су-57 вместо американских F-35. Отмечалось, что Вашингтон может наложить санкции из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

ПромышленностьОПК
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