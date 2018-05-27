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Турция может купить российские истребители Су-57 вместо американских F-35 — СМИ

19:27, 27.05.2018
Турция может купить российские истребители Су-57 вместо американских F-35 — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / Alex Beltyukov

Власти Турции рассматривают вариант закупки российских истребителей Су-57 вместо американских F-35 Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Анкара может принять такое решение, если Вашингтон заблокирует поставки F-35 из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, уточняет издание.

При этом отмечается, что Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл отметил, что покупка Анкарой ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35. В ответ в Турции заявили, что будут закупать российские С-400, несмотря на возможные санкции США.

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