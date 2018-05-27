Олег Кузьмин: «В «Рубине» все произошло неожиданно, у меня был действующий контракт»

Экс-защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о деталях своего ухода из казанской команды. По его словам, уход из клуба стал неожиданностью, несмотря на тот факт, что контракт официально расторгнут по обоюдному согласию.

«Пока отдыхаю, жду предложений. В «Рубине» все произошло неожиданно, у меня был действующий контракт, но по взаимной договоренности решили его расторгнуть, о подробностях говорить не буду.

Учусь на тренера, если вариантов (с клубами) не будет, жизнь на этом не заканчивается», – заявил Кузьмин «Р-Спорту».

Напомним, что «Рубин» объявил об уходе Олега Кузьмина 24 мая. 37-летний защитник в нынешнем сезоне провел 11 игр и забил 1 гол. Всего в составе «Рубина» Кузьмин провёл 203 матча, забил 7 голов и сделал 19 голевых передач