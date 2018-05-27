Жители Уфы собирают подписи против новой трамвайной линии на Российской

Власти Уфы решили проложить трамвайные пути по улице Российской. Жильцы домов рядом с которыми пройдет новая ветка решили собрать подписи против проекта.

О сборе подписей стало известно из объявлений, развешенных возле домов, сообщает портал Ufa1.

О решении пустить трамвай по улицам Российской и Комсомольской стало известно в начале мая. В результате появится восемь новых остановок. При этом трамвайное кольцо на Госцирке планируется демонтировать.

Напомним, что известный блогер Илья Варламов, специализирующийся на урбанистике, не раз критиковал власти Уфы за сокращение трамвайных путей в городе.