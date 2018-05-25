С 2025 года в России обнулят экспортную пошлину на нефть, заявил Новак

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2025 года будет обнулена.



«А вот инструменты и механизмы, как мы к этому придем, в течение этого времени — есть несколько вариантов, которые будут обсуждены, и в течение ближайших двух недель решение будет принято», — передает «Интерфакс» со ссылкой на министра.

По его словам, обнуление пошлины необходимо, в том числе для создания единых механизмов налогообложения для стран Евразийского экономического союза.

Как сообщалось, обнуление экспортной пошлины на нефть должно проходить в рамках завершения налогового маневра при одновременном повышении НДПИ на нефть.