«Газпром» договорился с Анкарой о сухопутном участке «Турецкого потока»

«Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям.

«Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения компании.

Также сегодня Анкара и Москва достигли соглашения по скидке на российский газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Ее размер составил $1 млрд. Эту сумму вернут Турции.