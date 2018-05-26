Эрдоган заявил, что Россия предоставила Турции скидку на газ в размере $1 миллиарда

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва достигли соглашения по скидке на российский газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Ее размер составил $1 млрд. Эту сумму вернут Турции.

Отмечается, что в 2015 году Турция обратилась к России с требованием о скидке в цене на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. Получив отказ, Анкара подала иск в Международный арбитраж, сообщает Anadolu.

Отношения между Москвой и Анкарой разладились после 24 ноября 2015 года. Тогда турецкие военные сбили российский Су-24. В результате погиб командир экипажа и морпех, который участвовал в спасательной операции. Тогда компания «Газпром» отменила скидки на газ в 10,25% для шести турецких компаний. На них приходилось до 10 млрд куб. м.