Гендиректор «Уфы»: «Готовы оказать помощь «Амкару», это наши друзья и соседи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о финансовых проблемах пермского «Амкара».

«Подобные ситуации происходят во всем мире, клубы рождаются и умирают. Это непрерывный процесс. Давать совет руководству «Амкару» я не готов. Очень хорошо знаю руководителей пермского клуба. Мы всегда находимся на связи, и, если нужна будет наша помощь — готовы откликнуться. Есть ведь различные формы сотрудничества, не только финансовые.

«Амкар» — это наши соседи и друзья, болельщики команд прекрасно ладят. Надеюсь, пермяки решат все свои проблемы»,- сказал Газизов.

Ранее появилась информация, что «Амкар» испытывает серьезные финансовые проблемы, в связи с чем может отказаться от выступления в РФПЛ на следующий сезон или переехать Нижний Новгород.

