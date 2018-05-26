Реставраторы оценили сроки восстановления картины Репина

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» подлежит восстановлению. По мнению экспертов, реставрация займет от месяца до года.

«Ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, безусловно, подлежат восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя», — цитирует замглавы научно-реставрационного центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольгу Темерину РБК.

Напомним, вандал разбил стекло картины и повредил полотно металлическим столбиком ограждения. Им оказался 37-летний приезжий из Воронежа. Он пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция уже попросила суд арестовать мужчину.