В Третьяковке вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

В Государственной Третьяковской галерее вандал разбил стекло картины и повредил полотно металлическим столбиком ограждения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Информация об инциденте поступила 25 мая, в 9 часов вечера, от сотрудника охраны галереи. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

По информации ТАСС, речь идет о картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»).



Холст оказался прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. «По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — уточнили в пресс-службе.

Задержанным оказался 37-летний приезжий из Воронежа. Он пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Ранее сообщалось, что в Ульяновской области экс-главу музея обвинили в хищении 13 картин Никаса Сафронова.