Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава МЧС по Кемеровской области написал рапорт об увольнении

Руководитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», подал рапорт об увольнении. Об этом рассказал представитель прокуратуры, выступая в субботу в судебном заседании.

Он также сообщил, что следствие ходатайствует о продлении срока задержания Мамонтова на 72 часа «для восполнения недостатков в материалах дела», а также потому, что обвиняемый может скрыться от следствия. После этого Мамонтов заплакал, сообщает «Интерфакс».



Накануне стало известно о задержании Мамонтова и Терентьева. По версии следствия, они в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».

Также выявлена причастность Мамонтова и иных неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере более 1,8 млн рублей.