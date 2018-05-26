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Начальнику ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение по делу о «Зимней вишне»

08:48, 26.05.2018
Начальнику ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение по делу о «Зимней вишне»
Фото: 42.mchs.gov.ru

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня».

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)» — уточнили в СКР.

Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

Накануне стало известно о задержании Мамонтова и Терентьева. По версии следствия, они в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».

Также выявлена причастность Мамонтова и иных неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере более 1,8 млн рублей.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек произошел 25 марта.

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