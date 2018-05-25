Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет РФ в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что по делу также проходят начальник отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев и иные лица.

Следствием установлено, что Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».

Также выявлена причастность Мамонтова и иных неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере более 1,8 млн рублей.

Сейчас Мамонтов задержан, с Терентьевым ведутся следственные действия, уточнили в СК.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек произошел 25 марта.

В апреле СМИ сообщали, что в доме Мамонтова проводится обыск, но сам глава кемеровского МЧС опроверг эту информацию.