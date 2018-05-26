Сборная России в дебютном матче волейбольной Лиги наций в трех сетах обыграла канадцев

Сборная России в дебютном матче волейбольной Лиги наций одержала уверенную победу над командой Канады счетом 3:0.



Самым напряженным оказался первый сет, где россияне смогли дожать соперника только в концовке и одержали победу в партии со счетом 26:24.

В дальнейшем превосходство россиян было очевидным — 25:14 и 25:19.

Во всех трех сетах на площадке появлялся игрок уфимского «Урала» Игорь Филиппов, что стало для него дебютом за сборную России.

26 мая в Кракове сборная России сыграет с хозяевами площадки — сборной Польши. Поляки также в трех партиях были сильнее сборной Кореи.

