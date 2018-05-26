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Российские вузы примут на бюджет 500 абитуриентов из Сирии

07:58, 26.05.2018 3
Российские вузы примут на бюджет 500 абитуриентов из Сирии
Фото: pixabay.com

Россия в 2018 году примет в государственные вузы на бюджетные отделения 500 абитуриентов из Сирии. Об этом сообщил представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков.

«Еще несколько лет назад квота для Сирии составляла 200 мест, в прошлом году она была увеличена до 455 мест, в этом поступить смогут 500 человек», — цитирует Зайчикова «РИА Новости».

По словам представителя Россотрудничества, из числа бюджетников подготовят 50 филологов и учителей русского языка, которые вернутся в Сирию и будут преподавать русский язык.

Всего заявки на поступление подали 2 060 человек.

Ранее сообщалось, что индийская компания «Центр международного образования» вложит 1 млрд рублей в строительство международного кампуса для студентов в Перми. В нем в числе прочих будут проживать студенты из Сирии.

ОбществоОбразование
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Может и о своих детях стоит полумать??
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  • Анонимно 08:31
    500 мест это не много.
    Но это деньги налогоплательщиков, которые распределяют наёмные менеджеры, опрометчиво вообразившие себя хозяевами жизни.
    Но это поправимо.
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  • Анонимно 08:54
    А наши дети как??? Всем на коммерцию? Бюджетных мест мало. Наше правительство всем помогает, но только не своим.
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