Российские вузы примут на бюджет 500 абитуриентов из Сирии

Россия в 2018 году примет в государственные вузы на бюджетные отделения 500 абитуриентов из Сирии. Об этом сообщил представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков.



«Еще несколько лет назад квота для Сирии составляла 200 мест, в прошлом году она была увеличена до 455 мест, в этом поступить смогут 500 человек», — цитирует Зайчикова «РИА Новости».



По словам представителя Россотрудничества, из числа бюджетников подготовят 50 филологов и учителей русского языка, которые вернутся в Сирию и будут преподавать русский язык.

Всего заявки на поступление подали 2 060 человек.

Ранее сообщалось, что индийская компания «Центр международного образования» вложит 1 млрд рублей в строительство международного кампуса для студентов в Перми. В нем в числе прочих будут проживать студенты из Сирии.