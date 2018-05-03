В Перми построят общежитие для иностранных студентов за 1 млрд рублей

Индийская компания «Центр международного образования» вложит 1 млрд рублей в строительство международного кампуса для студентов в Перми. Проект предполагает строительство жилых корпусов для размещения порядка 6 тыс. студентов.



«Концепция предполагает строительство жилых корпусов примерно на 6 тыс. человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка. Концепция подразумевает использование участка площадью 20 га», — передает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По словам ректора Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Ирины Корюкиной, в кампусе будут проживать студенты не только из Индии, но и из других стран, в частности, из Сирии и Марокко. Также в кампусе разместят иностранных студентов из других краевых вузов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин освободил от должности руководителя СУ СК по Пермскому краю Марину Заббарову, начальника главного управления МВД по Пермскому краю Виктора Кошелева.