Путин о санкциях: «Это бессмысленно, но вредно»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) заявил о бессмысленности введения санкций.

«Складывается ситуация в мире, когда все играют в футбол, но применяют правила дзюдо. Это просто хаос. Дело не в результатах применения санкций <...> Убытки-то есть у всех, все равно. И эти ограничения так или иначе сдерживают. Это ведет к ограничениям на каком-то этапе. Потом все равно осуществляется прорыв и все встает на свои места. Так что в конечном итоге такая политика не имеет никакого влияния. Это бессмысленно, но вредно», — ответил Путин на вопрос модератора об эффективности санкций против РФ.

Напомним, открывшийся вчера ПМЭФ-2018 проходит под девизом «Создавая экономику доверия». Среди высоких гостей форума — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, посол США в России Джон Хантсман.



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