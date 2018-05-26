СМИ оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий» в «160 Хиросим»

Суммарная разрушительная мощь четырех запущенных ракет «Булава», которыми вооружена российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Юрий Долгорукий», равняется «160 Хиросимам».



Издание Task&Purpose провело оценку ударного потенциала АПЛ после успешного одновременного учебного залпа «Булава», проведенных 22 мая в Белом море.

Отмечается, что четыре ракеты в сумме обладают разрушительной силой в 2,4 тыс. килотонн в тротиловом эквиваленте. Это сравнимо со 160 бомбами, сброшенным на Хиросиму в августе 1945 года.

Ранее минобороны опубликовало на своем youtube-канале видео пуска баллистических ракет «Булава» во время учений на подводном крейсере «Юрий Долгорукий». Стрельба велась из подводного положения в Белом море.