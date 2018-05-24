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Минобороны опубликовало запуск четырех ракет «Булава»

03:43, 24.05.2018
Минобороны опубликовало запуск четырех ракет «Булава»
Фото: скриншот youtube.com

Минобороны опубликовало на своем youtube-канале видео пуска баллистических ракет «Булава» во время учений на подводном крейсере «Юрий Долгорукий». Стрельба велась из подводного положения в Белом море.

Ракеты успешно поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке. При этом залповая стрельба четырьмя ракетами на подводных крейсерах проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий» произведена впервые.

«Юрий Долгорукий» — головной подводный ракетный крейсер проекта 955 шифр «Борей». АПЛ имеет на вооружении комплекс межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Булава», а также торпеды.

Р-30 «Булава-30» — российская трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.

Ранее Минобороны России опубликовало в YouTube видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган» на Ладожском озере.

ПромышленностьОПК
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