Силуанов пообещал не вводить налог с продаж

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России не будут вводить налог с продаж.



Также он назвал «хорошим принципом» подоходный налог в 13 процентов. Минфин предложил его не менять, но окончательное решение примет правительство, передает «РИА Новости».

Накануне глава Минфина заявил, что вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за проведение реформ.