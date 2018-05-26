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Силуанов пообещал не вводить налог с продаж

02:01, 26.05.2018
Силуанов пообещал не вводить налог с продаж
Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России не будут вводить налог с продаж.

Также он назвал «хорошим принципом» подоходный налог в 13 процентов. Минфин предложил его не менять, но окончательное решение примет правительство, передает «РИА Новости».

Накануне глава Минфина заявил, что вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за проведение реформ.

ЭкономикаБизнес
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