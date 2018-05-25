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Силуанов: члены правительства будут нести личную ответственность за проведение реформ

11:54, 25.05.2018
Силуанов: члены правительства будут нести личную ответственность за проведение реформ
Фото: скриншот видео vk.com

Вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за проведение реформ. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Те решения и те задачи, которые мы обсуждали несколько лет назад, упирались в то, что те цели, которые мы себе ставили, упирались в плохое их управление. Поэтому сейчас мы переходим к другому, проектному формату реализации целей. Будут ответственные министры и вице-премьеры за конкретные результаты реформ, будут определены объемы ресурсного обеспечения этих реформ и конкретные этапы и точки их реализации», — заявил Силуанов.

По его словам, будут разработаны специальные проекты по ключевым направлениям развития деятельности правительства.

Среди преобразований Силуанов упомянул реформы, связанные с цифровой трансформацией, наукой и образованием, инфраструктурой, поддержкой малого и среднего бизнеса.

Ранее Силуанов заявил, что в России появится инфраструктурный инвестфонд.

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