Силуанов: члены правительства будут нести личную ответственность за проведение реформ

Вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за проведение реформ. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Те решения и те задачи, которые мы обсуждали несколько лет назад, упирались в то, что те цели, которые мы себе ставили, упирались в плохое их управление. Поэтому сейчас мы переходим к другому, проектному формату реализации целей. Будут ответственные министры и вице-премьеры за конкретные результаты реформ, будут определены объемы ресурсного обеспечения этих реформ и конкретные этапы и точки их реализации», — заявил Силуанов.



По его словам, будут разработаны специальные проекты по ключевым направлениям развития деятельности правительства.

Среди преобразований Силуанов упомянул реформы, связанные с цифровой трансформацией, наукой и образованием, инфраструктурой, поддержкой малого и среднего бизнеса.

Ранее Силуанов заявил, что в России появится инфраструктурный инвестфонд.