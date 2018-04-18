Депутаты согласовали Выскребенцева на должность главы Минфина Саратовской области

Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Александра Выскребенцева для назначения министром финансов Саратовской области. Решение принято на очередном заседании регионального парламента, сообщается на сайте правительства Саратовской области.

Стоит отметить, что Александр Выскребенцев ранее уже возглавлял саратовское Министерство финансов, но после выборов губернатора и роспуска правительства работал в статусе и.о. Затем глава региона внес его кандидатуру на согласование депутатам облдумы.

Александр Выскребенцев родился 24 сентября 1981 года. В 2003 году окончил Саратовский государственный социально-экономический университет. С 2008-го по 2012 год — начальник инспекции по контрольно-ревизионной работе, аудитор Счетной палаты Саратовской области. С 2012-го по 2014 год министр Саратовской области — председатель контрольно-аналитического комитета Саратовской области. С 2014 года занимает должность министра финансов Саратовской области.