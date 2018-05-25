Пензенская область получит 31 миллион рублей на развитие моногородов

Пензенская область в 2018 году получит 31 млн рублей от Фонда развития моногородов. Об этом стало известно в ходе Петербургского экономического форума-2018.



Фонд окажет поддержку сердобскому индустриальному парку, в частности инвестиции получат комплекс по производству шампиньонов и завод по глубокой переработке пшеницы.

Также деньги пойдут на возведение объектов электросетей в Заречном. На данный момент в правительстве РФ находится заявка на присвоение городу статуса ТОСЭР.

Ранее Пензенская область заняла 57-е место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ за 2017 год.