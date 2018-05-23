Татарстан занял 4-е место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ

Республика Татарстан заняла 4-е место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2017 года, составленном агентством «РИА Рейтинг». В 2016 году республика заняла 5-е место.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ, чьи позиции с 2016 года не изменились.

Среди регионов ПФО наиболее высокие позиции в рейтинге, помимо Татарстана, заняли Республика Башкортостан и Самарская область — 11 и 12 места соответственно ( в 2016 году 8 и 12).

Далее следуют Пермский край (14-е место; +1 позиция), Нижегородская (18-е место; -2 позиции), Оренбургская области (33-е место; -9 позиций), Удмуртия (35-е место; +1 позиция), Саратовская область (38-е место; -4 позиции) Ульяновская (49-е место; +2 позиции).

Места после 50-го занимают Кировская (53-е место; +3 позиции), Пензенская области (57-е место; -3 позиции), Република Чувашия (58-е место; -8 позиций), Республика Марий Эл (64-е место; +5 позиций), Республика Мордовия (67-е место; -4 позиции).

Рейтинг построен на основе анализа четырех групп показателей: масштаба экономики, ее эффективности, бюджетной сферы, социальной сферы.



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