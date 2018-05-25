«Татнефть» подала иск к «Пензенскому заводу химического машиностроения» на 9,5 миллиона рублей
ПАО «Татнефть» подала в Арбитражный суд РТ иск к ОАО «Пензенский завод химического машиностроения». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Сумма требований, суть которых не раскрывается, составила 9,5 млн рублей. Заявление подано накануне, 24 мая.
«Реальное время» ранее писало, что «Татнефть» собирается построить на Самосыровской свалке в Казани газовую электростанцию.Промышленность Татарстан
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