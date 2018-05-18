На Самосыровской свалке могут построить газовую электростанцию

ПАО «Татнефть» собирается построить на Самосыровской свалке газовую электростанцию.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой первого заместителя министра экологии РТ Рустема Камалова, с такой инициативой в ведомство обратился гендиректор компании Наиль Маганов.

Проект реализуют в течение года, для его реализации планируют привлечь средства из федерального бюджета.

«По информации Московской области, на одном полигоне цена вопроса была 3 млрд рублей — это только для того, чтобы сделать дегазацию и сжигать на факеле, мы не будем сжигать на факеле, а получать электроэнергию», — пояснил он.

На данный момент специалисты Министерства экологии РТ изучают объем, качество и состав свалочного газа. Если окажется, что объемы достаточны для реализации проекта, то свалка будет полностью рекультивирована.

О том, как проходит технический этап рекультивации Самосыровской свалки, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».