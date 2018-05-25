Сборная России стартует в Лиге наций матчем против канадцев

25 мая стартует мужская волейбольная Лига наций. Сборная России первую игровую неделю проводит в Польше (в городах Катовице и Краков). Соперники — Канада, Польша, Корея.

25 мая россияне сыграют с канадцами. Начало поединка — в 20.00 мск. 26 мая матч против поляков, 27-го — против корейцев.

Напомним, что в окончательную заявку сборной России попали два игрока уфимского «Урала» — связующий Дмитрий Ковалев и блокирующий Игорь Филиппов. Экс-уфимец либеро Алексей Кабешов также представлен в этом списке в качестве игрока «Урала».

«Зенит-Казань» в национальной сборной представляют диагональный Максим Михайлов и блокирующий Артем Вольвич.

