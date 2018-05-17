Уфимские волейболисты Ковалев и Филиппов попали в окончательную заявку сборной России на Лигу наций

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников озвучил фамилии 21 волейболиста, которые попали в окончательный состав для выступления в новом международном турнире — Лиге наций. Уфимский «Урал» представлен связующим Дмитрием Ковалевым и дебютантом сборной — блокирующим Игорем Филипповым.

Есть в составе и либеро Алексей Кабешов, выступавший за уфимскую команду в прошлом сезоне.

Предварительный этап Лиги наций будет проходить по туровой системе, где 16 команд-участниц сыграют по одной встрече между собой. Россияне стартуют матчами в Польше (25—27 мая), затем сыграют в Болгарии (1—3 июня), а третий тур состоится в Уфе (8—10 июня).

