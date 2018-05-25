В строительство международного кампуса в Перми вложат 1,5 миллиарда рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников и собственник ООО «ТАЛМА» Сайед Камруззаман в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в документе закреплены конкретные шаги по реализации проекта строительства международного кампуса.

Согласно условиям Меморандума, стороны должны подготовить и оформить инвестиционное соглашение, включающее в себя дорожную карту проекта с установленными мероприятиями и сроками их реализации.

Для строительства кампуса рассматривается участок по ул. Маршала Жукова в Перми, его площадь порядка 20 га. Проект рассчитан на проживание в кампусе порядка 6 тысяч студентов и предусматривает строительство одного учебного и 20 жилых корпусов и серии спортивно-досуговых объектов (магазины, кафе, спортивные площадки). Общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Перми построят общежитие для иностранных студентов за 1 млрд рублей.