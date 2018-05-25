Роскомнадзор: есть доказательства, что через Telegram координировались теракты

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что есть доказательства координации последних терактов через мессенджер Telegram. Однако какие именно, он не уточнил.

«Это подтверждено результатами оперативно-разыскной деятельности Федеральной службы безопасности», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Ранее Жаров заявил, что блокировка мессенджера — это процесс, но пообещал «добиться успеха» в этом деле. Кроме того, РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.

Напомним, блокировка началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.