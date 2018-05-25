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Роскомнадзор: есть доказательства, что через Telegram координировались теракты

12:19, 25.05.2018
Роскомнадзор: есть доказательства, что через Telegram координировались теракты
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что есть доказательства координации последних терактов через мессенджер Telegram. Однако какие именно, он не уточнил.

«Это подтверждено результатами оперативно-разыскной деятельности Федеральной службы безопасности», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Ранее Жаров заявил, что блокировка мессенджера — это процесс, но пообещал «добиться успеха» в этом деле. Кроме того, РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.

Напомним, блокировка началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.

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