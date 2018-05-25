Глава Роскомнадзора о блокировке Telegram: «Мы добьемся успеха»
Роскомнадзор добьется успеха в блокировке мессенджера Telegram. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в интервью «Известиям».
«Полная блокировка Telegram — это процесс. У нас был опыт с менее сложным технически мессенджером — интернет-рацией Zello. Он заблокирован. На это ушло около четырех месяцев. Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха», — отметил Жаров.
По его словам, около 20—25% от всех пользователей Telegram перестали пользоваться мессенджером после начала его блокировки.
Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля. Тем не менее, полностью приостановить работу мессенджера до сих пор не удалось.
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