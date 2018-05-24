Роскомнадзор обещал внедрить новые технические решения для блокировки Telegram

Роскомнадзор планирует внедрить новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории РФ.

«Что будет дальше? Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять», — цитирует главу ведомства Александра Жарова «Интерфакс».

«Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо», — подчеркнул он.

Ранее РКН уже говорил о совершенствовании инструментов для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу мессенджера до сих пор не удалось.

Напомним, блокировка началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.