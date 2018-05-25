Министр спорта Нижегородской области: «Переезд «Амкара»? Обращений от них к нам не поступало»

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов рассказал о ситуации вокруг переезда в столицу региона пермского «Амкара».

— Все это сейчас вообще не серьезно. Такой переезд обсуждался лишь в качестве шутки. Не более того. В жизни все возможно. Могу предположить все что угодно. Но пока официальных обращений со стороны «Амкара» к нам не поступало, — сказал Панов.

Ранее появилась информация, что «Амкар» испытывает серьезные финансовые проблемы, в связи с чем может отказаться от выступления в РФПЛ на следующий сезон или переехать Нижний Новгород.