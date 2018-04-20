В защиту татарского: «Вышка» ратует за «тонкий подход», а Мухаметшин обещает найти выход

Российский вуз предлагает отдать вопрос с родным языком на откуп школам, а глава парламента ратует за отмену добровольности его изучения

На этой неделе Татарстан вновь оказался на волне обсуждений языковой проблемы. Сначала вопрос об изучении национальных языков подняли в одном из ведущих вузов России — НИУ ВШЭ. Нашумевший доклад ученых, где они напоминают о праве республик по Конституции изучать свои родные языки, в регионах восприняли как поддержку. Кроме того, широкий резонанс вызвало заявление главы татарстанского парламента, призвавшего отменить добровольное изучение родного языка. Подробнее об этих событиях и реакции сторонников и противников обязательного татарского — в материале «Реального времени».

«Сказать, что запрещаем изучать язык отца и матери, мы права не имеем!»

В Татарстане новый всплеск активности по языковому вопросу. Наболевшую тему изучения татарского выносят на повестку в казанском Кремле, поднимают в петициях и СМИ, горячо обсуждают в соцсетях и на митингах, она становится предметом судебных споров. Широкий общественный резонанс получило и вчерашнее заявление председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина на федеральном образовательном форуме «Молодой Гвардии».

Отвечая на вопрос участника из Коми, спикер парламента заметил, что вопрос изучения татарского языка остается актуальным, идут поиски решения с федеральным центром. Напомнил о конституционном праве национальных республик России изучать свои родные языки и устанавливать их в статусе государственных, а также о том, что в Татарстане два госязыка — русский и татарский.

— Татарская часть населения, получающая образование на русском языке, ЕГЭ сдает на столько баллов, что по уровню знаний на третьем месте в России, свыше 72 баллов! Многие чисто русские регионы не могут получить такую оценку по ЕГЭ. Да, мы обеспокоены ФГОС, по которому сегодня скукожится образовательный процесс по изучению национальных языков… Сегодня там написано два часа на татарский язык для всех, а тот, кто не татарин, должен по согласованию с родителями или по письменному согласию изучать татарский язык. Конечно, это создает трудности, вызывает непонимание у значительной части татарских жителей нашей республики, — посетовал Фарид Мухаметшин.

Позже в беседе с корреспондентом ТАСС глава Госсовета заявил, что добровольное изучение языка внесло раскол в общество и его нужно отменить.

— Есть понимание того, что мы просто запретом, ограничениями этими не сможем найти какой-то компромисс, какая-то конфронтация все равно остается вот в этом решении <...> Мы уже работаем над новым ФГОС вместе с Васильевой, Министерством образования Российской Федерации <...> Я думаю, что надо добровольность убрать вот эту, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем? — задается вопросом Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Я думаю, что надо добровольность убрать вот эту, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем?» Фото Максима Платонова



По его словам, в Минобрнауки РТ сейчас ищут формы изучения родного языка татарской частью населения республики, которая с отменой обязательного предмета также была ущемлена в своих правах: «Сказать, что мы тебе запрещаем изучать язык отца и матери, мы права не имеем!» — отметил Фарид Мухаметшин.

Иностранный язык обязателен, а родной — нет?!

За те же принципы ратуют и авторы петиции «За сохранение изучения родных языков народов Российской Федерации в обязательной предметной части учебных планов общего образования». Обращаясь к Путину, они пишут, что их «переполняет чувство глубокого возмущения» законопроектом, который вносит поправки в закон «Об образовании»:

«Его инициаторы замахнулись на самое ценное и самое святое для нашей многонациональной семьи народов России — на родной язык. Эти депутаты видят «справедливость» в лишении нас гарантированного права изучать свои родные языки за счет учебного времени в обязательной части учебных планов».

Инициативная группа предупреждает — вслед за языком неизбежно деградируют и национальные культуры, а предложение депутатов противоречит позиции Путина: «обеспечить людям возможность изучения родного языка». Авторы петиции переживают, что реализация законопроекта приведет к нарушению существующего баланса по изучению родных языков и к конфликту в обществе: «Возникает парадоксальная ситуация, когда языки народов Российской Федерации становятся необязательными для изучения в школе, а освоение двух иностранных языков (и ЕГЭ по одному из них) — неукоснительным и обязательным для исполнения требованием. Как же так?!»

Активисты убеждены, что президент не допустит рассмотрения этого «вредного для страны законопроекта» и верят — в России «ни один народ не будет обижен» в части конституционного права на изучение родного языка. За два дня петицию подписали свыше 640 человек.

Право регионов блокируют «по политическим причинам»

Языковая тема волнует не только татарстанцев и жителей национальных республик, она стала предметом обсуждения на федеральном уровне. В этой части по-своему знаковым стал доклад двух преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ) об изучении языков. На 12 страницах своего исследования авторы напоминают, чем именно так актуальна их работа — «масштабные прокурорские проверки, прошедшие в 2017 году». Многие заключили, что «Вышка» заступилась за нацязыки, в том числе за обязательный татарский.

Исследование подготовили директор Центра образовательного права Института образования ВШЭ Семен Янкевич и младший научный сотрудник того же центра Надежда Княгинина. Авторы действительно указывают на то, что запрет обязательного изучения языка республики обуславливается действием подзаконных актов, которые устанавливают требования к содержанию образования, но «обычные требования к содержанию образования» блокируют «право субъекта федерации на осуществление своей внутренней политики». Причем считают, что причины этой блокировки «прежде всего политические».

— Как юристы, мы точно видим, что нельзя подзаконным актом, который регулирует, сколько часов математики или физкультуры должно быть в школе, блокировать право субъекта федерации, — цитирует газета «Коммерсант» Надежду Княгинину. — Мы понимаем, что это политическая воля федеральных властей.

Авторы исследования видят выход в пересмотре ФГОС, чтобы «субъекты сами могли решать, воспользоваться правом изучать язык или нет». «Однако пока таких инициатив со стороны Минобрнауки России не поступает», — заключают они.



По мнению Янкевича и Княгининой, сейчас в регионах сложилась ситуация, при которой язык, который должен использоваться в органах госвласти республики, не подкрепляется образовательной системой. Фото kpfu.ru



Рассмотрим доклад подробнее. По мнению Янкевича и Княгининой, сейчас в регионах сложилась ситуация, при которой язык, который должен использоваться в органах госвласти республики, не подкрепляется образовательной системой: «Позиция прокуратуры состоит в том, что, несмотря на то, что в государственных органах язык республики может использоваться в соответствии с законодательством, он не может изучаться в образовательных организациях обязательно, то есть наравне с другими обязательными предметами, такими как русский».

Янкевич и Княгинина рассмотрели опыт изучения языков в национальных регионах. В восьми из 22 республик нацязыки были обязательным предметом. Но после прокурорских проверок Калмыкия фактически исключила эту обязанность из своего законодательства. Карачаево-Черкесия указала, что такое изучение должно соответствовать ФГОС. В остальных шести республиках законодательство пока не меняли. И, согласно букве закона, в Татарстане татарский язык якобы до сих пор изучается в равных объемах с русским, хотя на деле это не так. В школах Северной Осетии — Алании, опять же по законодательству, мало того что учат осетинский язык, вдобавок к нему штудируют историю, литературу и культуру осетинского народа. Обязательны к изучению нацязыки в Дагестане и Коми. Адыгейский учат только носители языка, чеченский изучается в равных объемах с русским.

Обязательное изучение своего языка — право республики по Конституции России

Авторы исследования подробно остановились на судебной практике, которая поддерживает право республики устанавливать обязательное изучение своего языка, и в пример привели… Татарстан. Правда, одно из старых судебных решений (потому что недавние суды противники обязательного татарского, напротив, выиграли):

«Ключевым в данном случае является Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П. Конституционный суд ответил на жалобу гражданина, который оспаривал большой комплекс языковых норм в законодательстве Татарстана, в том числе норму об обязательном изучении языка. Суд пришел к выводу, что вопросы языковой политики: изучения государственных языков России и государственных языков республик, — не может быть предметом исключительного ведения субъектов. Тем не менее суд учел правовой смысл существования государственного языка республики и его функциональное назначение в публичных отношениях, подтвержденное тем, что Конституцией республикам предоставляется право устанавливать свой государственный язык. Конституционный суд заключил, что для того, чтобы использовать татарский язык в официальных отношениях, необходимо предусмотреть возможность его обязательного изучения в школах республики. Таким образом, законодательство Татарстана не нарушает Конституцию России и не нарушает право на выбор языка воспитания и обучения, а также право на образование».

Данное решение КС РФ авторы доклада назвали «знаковым», потому что ему следовали и на него ссылались суды других республик, например, Чувашии, Коми и Карачаево-Черкесии. И эти же положения были воспроизведены Конституционным судом в 2011 году: «Тогда суд подтвердил позицию в отношении языкового конфликта в Татарстане и уточнил, что обязательное изучение татарского языка позволит обеспечить взаимодействие с государственными органами, то есть акцентировал функциональное назначение изучения языка республики», — пишут Янкевич и Княгинина.

Данное решение КС РФ авторы доклада назвали «знаковым», потому что ему следовали и на него ссылались суды других республик, например, Чувашии, Коми и Карачаево-Черкесии. Фото Савин А. С. / wikipedia.org



Исследователи выяснили, что для общения в русском сегменте интернета используются 96 языков, а значит, «языковое разнообразие в стране велико». Поэтому предлагают по возможности отдать вопрос с обязательным изучением языков на откуп самим школам:

«Специального права изучать язык республики, а не родной язык или государственный язык Российской Федерации, закон не предусматривает, как и не предусматривает запрет на обязательное изучение языка республики. Для того чтобы язык изучался в школе, данный предмет должен быть включен в ее образовательную программу. Эта программа разрабатывается школой самостоятельно. Она должна соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам».

В заключительной части доклада эксперты вуза делятся двумя выводами. Во-первых, в вопросе изучения нацязыков неприменимы нормы международного права, касающиеся языковых прав: «Международные акты не регулируют права субъектов федерации. Они регулируют права этнических общностей, национальных меньшинств, иных групп лиц, индивида, ребенка и пр. Международное право не вмешивается в то, как федерация выстраивает отношения со своими субъектами, это относится к внутренним делам государства».

Во-вторых, указывают на право регионов устанавливать обязательное изучение национальных языков: «Конституция и федеральное законодательство, а также национально-территориальный принцип формирования республик указывает на то, что республика вправе устанавливать обязательное изучение своего государственного языка».



Что касается запрета на обязательное изучение языка республики, обусловленного действием подзаконных актов с требованиями к содержанию образования, то такие требования «блокируют право субъекта федерации на осуществление своей внутренней политики. Причины такой блокировки неизвестны, однако, если судить по продолжительности и публичном характере конфликта, вылившегося в протесты в регионах, и наличию правовых способов урегулировать ситуацию, можно заключить, что эти причины прежде всего политические», — резюмируют докладчики.

Доклад, прочитанный в стенах ВШЭ и быстро разошедшийся в Сети, снова разделил татарстанцев на сторонников и противников обязательного изучения татарского. Фото inkazan.ru



«Мы не выступаем за обязательное изучение»

Доклад, прочитанный в стенах ВШЭ и быстро разошедшийся в Сети, снова разделил татарстанцев на сторонников и противников обязательного изучения татарского. Семен Янкевич еще накануне представления доклада анонсировал на своей странице в «Фейсбуке»: «События прошедшего года ярко продемонстрировали, что особые права республик в составе России, в том числе право устанавливать обязательность изучения государственных языков республик, фактически остаются положениями на бумаге. Данные права ограничиваются концепцией «единого образовательного пространства». Содержание образования, определяемое стандартами, практически не учитывает региональную специфику». У многих сложилось впечатление, что эксперт выступает за безоговорочное и обязательное изучение национальных языков, но Янкевич уточнил:

— Доклад не был констатацией того, что мы выступаем за обязательное изучение национальных языков — это не так. Ключевой тезис — вопрос не урегулирован в достаточной мере, его нужно решать не столько письмами и заявлениями. Это тонкий вопрос, не стоило принимать универсальное решение, — прокомментировал «Реальному времени» директор Центра образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич.

Эксперты, работавшие над докладом, уже предложили свой вариант — вопрос изучения нацязыков можно было бы решать через управляющие советы школ. «Вопрос находится именно в этой плоскости. Кто-то решил бы сделать этот предмет по выбору, кто-то обязательным», — рассуждает Семен Янкевич. В докладе говорится, что у языкового конфликта серьезные юридические предпосылки и для его урегулирования стоило бы пересмотреть ФГОС. Как на такое предложение отреагировало Министерство образования и науки РФ, Семен Янкевич затруднился ответить.

«Многие страны заработали миллиарды на изучении своего языка, но только татары сделали из этого наказание»



Партнер юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов убежден, что у регионов и сейчас есть право на обязательное изучение национальных языков:

— Субъекты вправе устанавливать обязательное изучение национальных языков, как, например, в Татарстане, где есть Конституция, в которой указано, что в республике два государственных равноправных языка. Такие права обозначены в основополагающих документах субъектов федерации. А социальная истерия, которая началась в прошлом году, связана не с языком как таковым, а с тем, что изучение татарского превратили в пытку. Мировой опыт совершенно другой, многие страны заработали миллиарды долларов на изучении своего языка, но только татары сделали из этого наказание, — посетовал собеседник издания.

Почему сейчас не практикуется обязательное изучение и можно ли опротестовать право субъекта федерации на установление обязанности по изучению национального языка? Камалов называет это риторическими вопросами. «Есть ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт, — прим. ред.), который предусматривает языковую нагрузку. Была волна, которая по форме напоминала ответ Татарстану в духе «знайте свое место». Очевидно, что у языкового вопроса политические мотивы, так как для запрета обязательного изучения татарского языка был использован не прямой полномочный орган в лице Министерства образования и науки, а силовой в лице прокуратуры, которая внесла протесты против существовавших часов обучения татарскому языку», — отметил эксперт.

«Сейчас мы видим полное непонимание национальных языков, что они значат. Международные практики идут в другую сторону. Федеральный центр абсолютно диктует, сколько часов должен изучаться этот предмет, хотя местное сообщество лучше знает», — уверен Айрат Файзрахманов. Фото Василия Иванова / kazanfirst.ru

Другие общественные деятели в Татарстане вновь поднятый на федеральном уровне языковой вопрос оценили по-разному. Так, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов хоть и выступает за изучение татарского языка, но отдавать все на откуп школам тоже не торопится.

— Предложение от НИУ ВШЭ — это инициатива схожего уровня с тем, чтобы ввести родной язык в вариативную часть. Если ее примут, то это намного ухудшит положение национальных языков. Сейчас мы видим полное непонимание национальных языков, что они значат. Международные практики идут в другую сторону. Федеральный центр абсолютно диктует, сколько часов должен изучаться этот предмет, хотя местное сообщество лучше знает, — уверен Айрат Файзрахманов.

С его слов, изучать язык в каких-то районах следовало бы больше, в каких-то меньше, но нельзя стричь всех под одну гребенку. «Предложение НИУ ВШЭ выглядит как благое намерение, но на деле такого не будет», — считает Айрат Файзрахманов.

Директор школы-интерната для интеллектуально-увлеченных детей «СОлНЦЕ» Павел Шмаков полностью согласился с таким предложением:

— Я однозначно за полное школьное самоуправление, это однозначный плюс, если бы школы так решали образовательные вопросы. Меня очень беспокоят предложенные ФГОСы по литературе и национальным языкам. Предлагают ввести родной язык в обязательную сетку, а государственный — в вариативную. Это, конечно, шаг навстречу, это лучше, чем было осенью 2017 года, но это некрасиво. Получается, что узаконивается жесткое деление по национальному признаку. Это опять будут скандалы, — высказался Павел Шмаков.

Кандидат исторических наук Ильшат Файзрахманов сразу пояснил, что изучение татарского — сложный вопрос, но в целом он за то, чтобы предмет остался в обязательной части школьной программы.

— Мое общее мнение — плохо, что стало свободным изучение татарского языка. Нужно было оставить все по-прежнему, как до этого изучали язык, — прокомментировал Ильшат Файзрахманов.

«Это, конечно, шаг навстречу, это лучше, чем было осенью 2017 года, но это некрасиво. Получается, что узаконивается жесткое деление по национальному признаку. Это опять будут скандалы», — высказался Павел Шмаков. Фото Ирины Анисимовой



«В школах продолжают навязывать выбор»

Противники «обязаловки» считают, что в Татарстане пока методы обучения не довели до ума. Активист родительского сообщества Татарстана Рая Демидова в принципе удивилась, что вопросами национальных языков озадачились в ВШЭ.

— Абсолютно не разделяю позицию ВШЭ, почему они вообще занимаются этим? Пусть изучают экономику. Есть 14-я статья Конституции РФ, которая гарантирует право изучать родной язык. Регионы вправе устанавливать свои языки к изучению, но это не дает им права определять содержание образовательной программы. То, как изучали языки раньше, — это было превышение полномочий регионами. Вопрос, как вообще приняли тот порядок, — рассуждает Рая Демидова.

— После слов президента о том, что национальные языки нельзя изучать принудительно, вопрос не может быть решен иначе. В Татарстане его не довели до ума, в школах продолжают навязывать выбор, а это только отторгает. Добровольность — важный фактор, условие для мотивации. А принудительные методы — тупиковые, они порождают конфликтные ситуации, — считает представитель комитета русскоязычных родителей Татарстана Эдуард Носов.



Что касается возможного изменения ФГОС в части введения обязательного изучения национальных языков, то, по его мнению, это происходит не без давления со стороны заинтересованных республик. «Это вызывает только отторжение и недовольство, скорее всего, вопрос решается не без лоббирования со стороны национальных республик. Нужно проводить такую политику, чтобы родители считали комфортным изучение татарского языка, а просто так заставлять неправильно», — уверен Эдуард Носов.