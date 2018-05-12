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СМИ прогнозируют окончание Корейской войны по итогам саммита США и КНДР

07:19, 12.05.2018
СМИ прогнозируют окончание Корейской войны по итогам саммита США и КНДР
Фото: pixabay.com

США планируют подписать договор с КНДР на встрече 12 июня с ее лидером Ким Чен Ыном.

Предполагается, что помимо денуклеаризаиии в соглашение будет включен пункт об официальном окончании войны между КНДР и Южной Кореей, сообщает ТАСС со ссылкой на Японское издание Nikkei.

Кроме того, в совместном заявлении может быть обозначен конкретный срок завершения денуклеаризации Северной Кореи — 2020 год.

Накануне президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств состоится 12 июня в Сингапуре.

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