Президент «Зенита» Сергей Фурсенко обещает назвать имя главного тренера на следующей неделе

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, когда будет известно имя нового главного тренера команды:

— На следующей неделе точно узнаем имя главного тренера «Зенита», — передает слова Фурсенко корреспондент Sport24.ru.

Напомним, что тренировавший «Зенит» в сезоне 2017/2018 Роберто Манчини покинул клуб и возглавил сборную Италии. Под его руководством «сине-бело-голубые» заняли пятое место в чемпионате России.

Основными кандидатами на пост главного тренера «Зенита» называют главного тренера «Уфы» Сергея Семака, команда которого добилась наивысшего достижения в своей истории (6-е место в РФПЛ), и покинувшего «Наполи» Маурицио Сарри, завоевавшего серебряные медали чемпионата Италии.