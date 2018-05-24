Глава Башкортостана Рустэм Хамитов: «Нужно строить новый, компактный стадион»

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов в студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о перспективах строительства нового стадиона в Уфе:

— Когда мы неожиданно для себя вышли в Премьер-лигу, озаботились стадионом. Первое действия — модернизация стадиона «Нефтяник». Нас сегодня эта арена уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион. Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек — порядка 15—17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода. Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3—4 млрд рублей — деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3—4 лет мы справимся, — сказал глава Башкирии.

Напомним, недавно генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов говорил, что решается вопрос о выборе места новой арены для башкирского клуба.