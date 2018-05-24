Экс-главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев опроверг информацию о возможном продолжении карьеры в «Уфе»

Бывший главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев в интервью «Спорт FM» прокомментировал информацию о продолжении карьеры в «Уфе»:



— «Уфа»? Настоящий бред. Я не веду переговоров ни с кем. Мы поговорили с руководством «Тамбова» и решили прекратить сотрудничество. В клубе чего-то не хватает, что мне нужно. Мне показалось, что команда достигла потолка.

Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» включил Талалаева в шорт-лист претендентов на место главного тренера «Уфы». В настоящее время наставником башкирского клуба является Сергей Семак и о его отставке официальных сообщений не было.

