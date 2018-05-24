ФАС РТ о высокой цене на топливо: «Как только мы начинаем проверять, рост в республике сразу тормозится»

Руководитель ФАС РТ Александр Груничев прокомментировал на заседании Госсовета РТ рост цен на топливо в республике. Там прозвучало, что антимонопольщики инициировали проверку по факту роста цен.

«Как повлияет в настоящее время наша проверка в общей российской тенденции, тяжело сказать. Но я могу точно сказать, как только мы начинаем проверять, рост в Республике Татарстан сразу тормозится», — передает слова Груничева корреспондент «Реального времени».

По словам спикера, если будут выявлены нарушения, то они будут просить подкорректировать цены.

Напомним, в Казани стоимость АИ-92 превысила 39 рублей, марка АИ-95 подорожала до 41,6 рубля за литр. Цены на бензин продолжают расти, за месяц отмечается уже третье повышение. Прогнозы дальнейшего развития ситуации — в материале «Реального времени».

Накануне правительство поручило Минфину подготовить законопроекты о снижении акцизов на топливо.